ЕС в одностороннем порядке откроет рынок для украинских товаров и даст $15 млрд финпомощи

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

“Общая сумма финансово-экономической помощи составляет 15 млрд долл. США", - заявил Яценюк.

По его словам, уже в ближайшее время Украина получит макрофинансовую помощь в размере 2 млрд долл.

“Это 1,6 млрд евро или 2 млрд долл. Это та макрофинансовая помощь, которая поможет провести реформы в Украине и стабилизировать экономическую ситуацию", - сказал он.

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Также Яценюк заявил о решении европейских партнеров выполнить в одностороннем порядке соглашение о зоне свободной торговли.

“Вчера страны - члены Европейского Союза заявили, что они в одностороннем порядке открывают европейский рынок для украинских товаров и для украинских товаропроизводителей", - заявил Яценюк.

“По нашим экспортным оценкам, уже в первый год принятия этого решения украинская экономика дополнительно получит средства в размере по крайней мере 400 млн долл. США. Прогнозируется рост экспорта зерновых культур, речь идет о росте экспорта сельскохозяйственной продукции, росте экспорта украинской кондитерской продукции. Все, что предусмотрено Соглашением”, - отметил Яценюк.

Вместе с тем, по словам премьер-министра, сегодня проходят дополнительные консультации по поводу открытия рынка Украины для европейских товаров.

“Что касается открытия украинского рынка для европейских товаров, для того, чтобы снять любые спекуляции по тому, что это может негативно отразиться на украинскую экономику, мы сейчас проводим дополнительные консультации. После них будет принято соответствующее решение”, - сказал Яценюк.

Он заверил жителей восточных регионов Украины, что на сегодняшний день нет никаких оснований для применения Россией торговых барьеров по отношению к украинским производителям.

“Поэтому Восток должен быть спокоен. Все, что идет по двусторонней кооперации между Украиной и Россией, должно дальше идти. Никаких оснований для применения Россией торговых барьеров для украинских товаров не было, нет и не должно быть” - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, ряд стран и международных институций заявили о готовности предоставить финансовую помощь Украине. В частности, палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила пакет помощи Украине на сумму 1 млрд долл. в виде гарантий по долговым обязательствам. Также президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что ЕС может выделить Украине 11 млрд евро помощи на протяжении следующих нескольких лет.

Однако наибольшей поддержки Украина ожидает от Международного валютного фонда, миссия которого с 4 марта находится в Украине. Предположительный размер финансовой помощи, которую Украина рассчитывает получить, составляет порядка 15 млрд долл. в течение 2,5 лет.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк уже заявил, что Украина готова выполнить все условия Фонда, включая непопулярные меры по увеличению тарифов на газ и политики гибкого курсообразования.