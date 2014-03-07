Доллар к 12:00 упал до 9 грн

В пятницу, 7 марта, к 12:00 на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару повысились до 8,9000/9,0000 грн/долл. против 9,0000/9,3000 грн/долл. на открытии торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к 12:00 повысились до 12,3485/12,4913 грн/евро против 12,4830/12,9010 грн/евро на открытии торгов.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3864/1,3866, изменяясь в достаточно узком коридоре.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к 12:00 повысились до 0,2456/0,2484 грн/рубль против 0,2483/0,2565 грн/рубль на открытии торгов. В России курс доллар-рубль вырос и к 12:00 установился на уровне 36,2060 (-0,0775).

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 9,2000/9,2500 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 12,6510/12,7235 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2563/0,2599 грн/рубль.

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