Базовая дефляция в Украине за месяц составила 0,2%

Базовая дефляция (базовый индекс потребительских цен, БИПЦ) в Украине в феврале 2014 года по сравнению с январем 2014 года составила 0,2% (БИПЦ – 99,8%), сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, в феврале 2014 года против февраля 2013 года зафиксирована инфляция 0% (БИПЦ – 100%).

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в феврале 2014 года по сравнению с январем 2014 года ускорилась до 0,6%. В годовом выражении (против февраля 2013 года) также зафиксирована инфляция 1,2%, с начала 2014 года (февраль 2014 года к декабрю 2013 года) зафиксирована инфляция 0,8%.

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