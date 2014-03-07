Евро вырос к доллару до максимума за 2,5 года

Курс евро к доллару США на Forex вырос в пятницу до максимума с 31 октября 2011 года на фоне позитивных статданных из Германии.

Об этом сообщает Вести.Экономика со ссылкой на агентство Bloomberg.

Стоимость евро составила $1,390 по сравнению с $1,3861 на закрытие рынка в четверг.

Тем временем инвесторы ожидают отчета по рынку труда США. В случае позитивных данных о занятости доллар может возобновить рост.

Как сообщает научно-исследовательский институт ADP, число рабочих мест в США выросло на 139 тыс., а данные за декабрь пересмотрены в сторону понижения до 127 тыс.

Согласно данным Министерства экономики и труда Германии уровень промышленного производства в стране вырос в январе третий месяц подряд, что обусловлено бумом на строительном рынке.

Объем промпроизводства в ФРГ в позапрошлом месяце увеличился в месячном выражении на 0,8%, подтверждают данные министерства экономики и труда страны. Рост показателя совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных Bloomberg.

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