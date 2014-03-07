Европейские банки погасят кредиты ЕЦБ с процентами на €11,4 млрд
15:34, 07 марта 2014Финансы
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Сумма погашения европейскими банками кредитов ЕЦБ в шесть раз больше прогноза экспертов.
Европейские банки успешно выходят из кризиса
Европейские банки вернут ЕЦБ €11,401 млрд в счет долга в течение следующей недели. Займы банки получили в период общеевропейского кризиса, передает «Газета.Ru».
Сумма в шесть раз больше того, что ожидали эксперты.
Это самое большое погашение кредита с конца прошлого года, когда банки вернули большие доли долгосрочных кредитов, которые они взяли у ЕЦБ в конце 2011 года и начале 2012 года, чтобы пережить кредитный кризис.
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