Европейские банки погасят кредиты ЕЦБ с процентами на €11,4 млрд

Европейские банки вернут ЕЦБ €11,401 млрд в счет долга в течение следующей недели. Займы банки получили в период общеевропейского кризиса, передает «Газета.Ru».

Сумма в шесть раз больше того, что ожидали эксперты.

Это самое большое погашение кредита с конца прошлого года, когда банки вернули большие доли долгосрочных кредитов, которые они взяли у ЕЦБ в конце 2011 года и начале 2012 года, чтобы пережить кредитный кризис.

