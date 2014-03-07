Межбанк закрылся долларом по 9,2 грн

В пятницу, 7 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 9,1500/9,2100 грн/долл. с 8,9000/9,0000 грн/долл. на 12:00.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки гривни по отношению к евро к закрытию торгов понизились до 12,71835/12,8057 грн/евро по сравнению с 12,3485/12,4913 грн/евро на 12:00.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3856/1,3914.

По отношению к российскому рублю котировки гривни к закрытию торгов понизились до 0,2504/0,2532 грн/рубль против 0,2456/0,2484 грн/рубль на 12:00.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,3025 (+0.0190).

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Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару установились на уровне 9,2000/9,2500 грн/долл., по отношению к евро – на уровне 12,6510/12,7235 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,2563/0,2599 грн/рубль.

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