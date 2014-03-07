Украина привлечет международных экспертов для борьбы с коррупцией

Министерство экономического развития и торговли планирует привлечь международных экспертов к реализации антикоррупционных мероприятий в Украине.

Как сообщила пресс-служба ведомства, эта антикоррупционная инициатива была обсуждена министром экономразвития Павлом Шереметой с представителями Центра международного частного предпринимательства (CIPE).

“Знания и опыт CIPE пригодятся Минэкономразвития, чтобы ликвидировать те факторы, которые заставляют предпринимателей давать взятки”, - цитирует пресс-служба директора центра в Украине Наталью Баландину.

По ее словам, CIPE в последние годы активно сотрудничает с объединениями малого и среднего бизнеса как на всеукраинском, так и на региональном уровнях, поэтому центр напрямую от бизнеса получает информацию о фактах коррупции, с которыми сталкиваются предприниматели.

Кроме того, сообщает пресс-релиз, эксперты центра готовы помочь министерству провести экспертизу нормативно-правовых актов в сфере противодействия коррупции.

Министр экономразвития в свою очередь заявил, что важнейшим фактором для экономики является создание в Украине законодательной базы, которая будет способствовать развитию предпринимательства.

Шеремета подчеркнул, что сейчас есть насущная необходимость наведения порядка в законодательстве в сфере государственных закупок, в частности, это касается Закона «Об осуществлении государственных закупок».

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Как сообщал УНИАН, по подсчетам Федерации работодателей Украины, объем взяток, которые украинский бизнес был вынужден выплачивать чиновникам, достиг 160 млрд грн в год. Основная составляющая объема взяток - это непосредственно взятки и откаты, выплачиваемые при проведении процедуры государственных закупок, возвращения НДС, таможенного оформления и отношений в аграрной сфере.

Сфера государственных закупок в Украине является одной из самых коррумпированных. С 2010 года стали широко использоваться теневые схемы в распределении бюджетных средств. Для этого создавались непрозрачные процедуры проведения тендеров, «фирмы-прокладки» для накручивания цены, закупка зачастую проводилась у одного участника и т.д.

Общий объем средств, зафиксированный в тендерных договорах в 2013 году, снизился более чем в два раза по сравнению с 2012 годом - с 428 млрд грн до 185 млрд грн.

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Справка УНИАН. Центр международного частного предпринимательства (CIPE) укрепляет демократию во всем мире через развитие частного предпринимательства и рыночные реформы. CIPE - один из четырех главных институтов Национального фонда развития демократии (США).