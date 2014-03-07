Украина и МВФ решили не затягивать переговоры о программе сотрудничества

Правительство Украины и миссия Международного валютного фонда не будут затягивать переговоры о новой программе сотрудничества и завершат диалог как можно скорее, поскольку Украине срочно необходима финансовая помощь. Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникаций и связей с общественностью и СМИ Секретариата Кабинета министров, соответствующее решение было принято в ходе встречи премьер-министра Украины Арсения Яценюка с директором европейского департамента МВФ Резом Могадамом.

«Во время встречи стороны проанализировали сложную экономическую ситуацию в Украине. Внимание было сосредоточено на том, что переговоры с МВФ нужно завершить как можно скорее, поскольку Украине требуется срочная финансовая помощь», - говорится в сообщении Секретариата Кабмина.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ начала работу в Киеве во вторник, 4 марта. Соглашение о работе специалистов Фонда было достигнуто в конце февраля, когда правительство Украины обратилось к МВФ с предложением возобновить диалог.

Как отмечал министр финансов Украины Александр Шлапак, предположительный размер финансовой помощи, которую Украина рассчитывает получить, составляет порядка 15 млрд долл. в течение 2,5 лет. Причем, при удачном ходе переговорного процесса, первый транш средств Украина могла бы получить уже в начале апреля.

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По мнению опрошенных УНИАН экспертов, объем первого транша может составить 2-3 млрд долл. Глава правительства Украины Арсений Яценюк уже заявил, что Кабмин готов выполнить все требования МВФ. По мнению экспертов, такими требованиями были и остаются: гибкий валютный курс, повышение внутренних тарифов на газ и сокращение дефицита бюджета.