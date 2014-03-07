Покупка валюты населениям за месяц выросла на 19%

Чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в феврале 2014 года составила 782,5 млн долл., что на 18,8% больше показателя января 2014 года, сообщается на сайте Национального банка Украины.

В феврале объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 2,462 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 839,7 млрд долл., продали - на 1,622 млрд долл.

В то же время, по итогам января-февраля текущего года чистая покупка валюты населением составила 1,441 млрд долл. (в эквиваленте), что в 3 раза выше показателя также чистой покупки населением валюты за аналогичный период прошлого года (423,9 млн долл. в эквиваленте).

Также сообщается, что банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в феврале сократились на 1,391 млрд долл. и по состоянию на 1 марта 2014 года составили 20,857 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистая покупка (превышение спроса над предложением) наличной валюты населением в январе 2014 года составила 658,5 млн долл., что в 1,4 раза меньше показателя за декабрь 2013 года.

Объем интервенций Национального банка Украины в поддержку курса гривни в феврале составил 1,721 млрд долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) на 1 марта 2014 года составили 15,462 млрд долл., что на 13,2%, или на 2,344 млрд долл., меньше показателя на 1 февраля в 17,806 млрд долл.