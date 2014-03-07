МВФ готов помочь Украине

Международный валютный фонд готов предоставить помощь народу Украины и поддержать экономическую программу правительства с целью продвижения страны по пути экономического роста и процветания.

Об этом говорится в заявлении директора Европейского департамента МВФ Реза Могадама, текстом которого располагает УНИАН.

«Во время своего визита в Киев 6-7 марта у меня были продуктивные дискуссии с премьер-министром и представителями экономического блока правительства, – подчеркивается в заявлении Могадама. – Решительность руководства страны, чувство ответственности и ориентация на проведение экономических реформ произвели на меня впечатление. МВФ готов предоставить помощь народу Украины и поддержать экономическую программу правительства, чтобы утвердить Украину на пути стабильного экономического роста и процветания, одновременно обеспечив защиту бедным и необеспеченным слоям населения».

В то же время, Могадам отметил, что собственно миссия Фонда, которая работает в Украине с 4 марта, посвящена сбору и анализу фактической информации. Вместе с тем, специалисты уже определили для себя степень разбалансированности экономики и пути стабилизации ситуации. «Это определит рекомендации руководства Фонда относительно дальнейшего курса действий. Мы продолжим консультации со всеми нашими акционерами», - подчеркнул представитель Фонда.

Ранее правительство Украины и миссия Международного валютного фонда заявляли, что не будут затягивать переговоры о новой программе сотрудничества и завершат диалог как можно скорее, поскольку Украине срочно необходима финансовая помощь.

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Миссия МВФ начала работу в Украине фактически сразу же, как только штаб-квартира Фонда одобрила приезд специалистов в нашу страну. Возобновление диалога с МВФ стало ключевым решением нового правительства во главе с Арсением Яценюком, который заявил, что Кабмин готов выполнить все условия программы сотрудничества с Фондом, включая наиболее непопулярные меры по повышению коммунальных тарифов и курсообразованию.

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В правительстве предполагали, что новая программа кредитования экономики может быть рассчитана на 2,5 года, а объем кредитования может составить порядка 15 млрд долл. При этом, первый транш кредитов Украина смогла бы получить уже в начале апреля. По мнению опрошенных УНИАН экспертов, он мог бы составить 2-3 млрд долл.

Министр экономики Павел Шеремета в интервью журналистам отмечал, что вероятность получения средств очень высока.