Нацбанк 7 марта вышел на рынок с покупкой валюты по 9,21 грн/долл.

Национальный банк Украины 7 марта вышел на межбанковский валютный рынок с покупкой валюты по курсу 9,21 грн/долл., тем самым сглаживая курсовые колебания, сообщил УНИАН участник рынка.

“Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по 9,21 грн/долл., котировки на межбанковском рынке в этот момент были на уровне 9,15/9,23 грн/долл.”, - сказал собеседник агентства.

По его словам, тем самым регулятор остановил укрепление гривни и показал нижнюю границу валютного коридора.

По данным компании «ИнтерБизнесКонсалтинг», в четверг, 6 марта, межбанковский валютный рынок закрылся на уровне 9,2000/9,2500 грн/долл. При этом официальный курс НБУ на 6 марта составил 9,3879 грн/долл.

По мнению участников рынка, тем самым регулятор оставляет “коридор” для сглаживания значительных курсовых колебаний.

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Как сообщал УНИАН, в пятницу, 7 марта, к закрытию торгов на межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни по отношению к доллару понизились до 9,1500/9,2100 грн/долл. с 8,9000/9,0000 грн/долл. на 12:00.

С 7 февраля Нацбанк перешел к гибкому курсообразованию на валютном рынке, и теперь курс гривни к доллару устанавливается на уровне среднерыночного курса на межбанковском валютном рынке.

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