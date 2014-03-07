Дочка "Сбербанка России" предоставила Южной железной дороге кредит на 100 млн грн

Дочерний банк «Сбербанка России» в Украине предоставил Южной железной дороге (ЮЖД) кредит на сумму 100 млн грн, сообщает пресс-служба банка.

"АО "Сбербанк России" в Украине предоставило кредит украинскому государственному предприятию «Южная железная дорога» в размере 100 млн грн", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, кредит предназначен для пополнения оборотных средств предприятия с целью выплаты заработной платы своим работникам.

Как отметили в пресс-службе, поддержка стратегических отраслей Украины является одним из ключевых направлений деятельности "Сбербанка России" в Украине. Так, в 2013 году объем кредитования банком корпоративных клиентов составил 24,6 млрд грн, а в январе-феврале текущего года - 5,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, дочерний банк «Сбербанка России» в Украине c 20 февраля приостановил выдачу кредитов физическим и юридическим лицам, не являвшимся ранее клиентами банка, а уже с 5 марта банк возобновил ранее приостановленное кредитование физлиц.

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Справка УНИАН. Южная железная дорога - одна из старейших железных дорог Украины. Протяженность ее составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей составляет свыше 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги определяет ее важное транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством - это шесть областей с населением около 20 млн человек.

«Сбербанк России» работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. Банк является дочерним банком «Сбербанка России» (Российская Федерация).