Эксперты США прибыли в Киев для поиска выведенных из Украины активов

Соединенные Штаты направили в Киев межведомственную группу экспертов, которая будет работать с украинскими партнерами для идентификации активов, которые могли быть похищены режимом бывшего Президента Виктора Януковича.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе прессы, образования и культуры Посольства США.

Команда, созданная по поручению Государственного секретаря США Джона Керри, в полном составе уже прибыла, добавили в посольстве.

Эти эксперты находятся на связи с соответствующими коллегами в украинском правительстве и помогут украинским следователям документировать украденные активы и идентифицировать их теперешнее местонахождение для того, чтобы облегчить возвращение активов в Украину в будущем, подчеркивается в сообщении.

«Возвращение активов - длительный и сложный процесс, но мы рады, что можем внести свой вклад в эти усилия», - отметили в Посольстве США.