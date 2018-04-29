Новый Кабмин: 10 дней «у руля»

Верховная Рада 27 февраля конституционным большинством одобрила формирование нового Кабинет министров Украины, в состав которого вошли как хорошо известные профессионалы, так и никому не знакомые «темные лошадки». Премьером стал Арсений Яценюк, кандидат экономических наук, в прошлом занимавший посты министра экономики (2005—2006), министра иностранных дел (2007), спикера парламента (2007-2008) и главы Национального банка (2004-2005).

В экономический блок правительства вошли не менее компетентные персоны, в том числе министр финансов Александр Шлапак и министр экономического развития и торговли Павел Шеремета. Национальный банк возглавил зампредседателя профильного парламентского комитета Степан Кубив, имеющий многолетний опыт работы в топ-менеджменте банков.

К группе профессионалов относится и министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан, который уже возглавлял ведомство в правительстве Тимошенко и имеет многолетний опыт работы в структурах «Киевэнерго».

Вице-премьер-министром – министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства стал мэр Винницы Владимир Гройсман.

Министерство аграрной политики и продовольствия возглавил юрист по образованию Игорь Швайка. Министром инфраструктуры тоже стал юрист Максим Бурбак.

Новоназначенные министры и чиновники заполняют информационное пространство амбициозными заявлениями, но разумеется, экономическое чудо в стране за 10 дней не произошло. Ситуация усугубляется неспокойной обстановкой в Крыму и беспрецедентной реакцией России на возрождение Украины. Тем не менее, правительство делает определенные шаги, в ответ на которые международные организации и инвесторы буквально забросали обещаниями о финансовой помощи, сумма исчисляется миллиардами долларов и евро.

ТОП-10 шагов нового правительства

Всего за 10 дней новый Кабмин предпринял 10 ключевых шагов, которые уже изменили состояние национальной экономики, или с максимальной вероятностью изменят его в ближайшем будущем.

1. Первым достижением стало возобновление сотрудничества с МВФ, которое «заморозила» прошлая власть. С 4 марта миссия Фонда начала работу в Украине. По словам министра финансов Александра Шлапака, предположительный размер финпомощи МВФ составляет порядка 15 млрд долл. в течение 2,5 лет, первый транш возможен уже в начале апреля.

Основные требования МВФ - повышение цен на газ для населения, секвестр госбюджета и переход к гибкому курсообразованию на валютном рынке – известны давно. Фонд не уступит, поскольку в отличие от якобы бескорыстной России, дает средства исключительно под экономические преобразования.

2. Правительство уже заявило, что выполнит безоговорочно все условия МВФ. Это и есть второй важный шаг Кабмина. «Это правительство выполнит все требования МВФ. Далее иметь экономику, которая живет на кредиты, будет катастрофой, поэтому нам придется провести самые жесткие реформы», - заявил Яценюк.

МВФ в заявлении по итогам работы миссии 7 марта подтвердил готовность предоставить помощь Украине и поддержать экономическую программу правительства с целью продвижения страны по пути развития и процветания. Но даже до этого заявления само присутствие миссии в Украине «развернуло» инвесторов, ранее покидающих наш рынок с потерями - лишь бы ноги унести. Европейский союз пообещал Украине финпомощь в размере 11 млрд долл. Европейский банк реконструкции и развития заявил о готовности предоставить кредиты на 5 млрд евро до 2020 года для поддержки структурных и макроэкономических реформ. Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила пакет помощи Украине в размере 1 млрд долл. в виде гарантий по долговым обязательствам. Итого, вместе с программой МВФ, полученные средства с лихвой покрывают потребности в финансировании экономических преобразований, ранее оцененных в 35 млрд долл.

3. Третьим шагом нового правительства стал возврат к европейскому вектору, отказ от которого едва не подтолкнул страну к гражданской войне, риск возникновения которой, учитывая ситуацию в Крыму, остается до сих пор. На пресс-конференции в Брюсселе Яценюк заявил, что Украина готова как можно скорее подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. В ответ Евросоюз буквально огорошил своим заявлением, увеличив объем обещанной финпомощи до 15 млрд долл., и предложив открыть рынок для украинских товаров в одностороннем порядке. Подписание политической части соглашения с ЕС возможно уже в течение нескольких недель.

4. Учитывая разворот вектора, слабым местом экономики стала энергетика, поскольку основным поставщиком природного газа в Украину была и остается Россия. Не признающий новое правительство Украины Кремль принял решение вернуть цену на газ к прежнему значению, повысив ее уже с апреля на треть. Поэтому четвертым шагом правительства стала реанимация вопроса реверсных поставок газа из Европы, что снижает стоимость голубого топлива и зависимость от восточного соседа. По словам министра энергетики Юрия Продана, Украина может получать 15 млрд кубометров газа за счет реверсных поставок из Европы уже в ближайшее время. Две трети возможно получить после договоренностей со Словакией, а оставшиеся 5 млрд куб. м - от немецкой компании RWE. Последняя уже заявила о своей готовности замещать российские поставки. В прошлом году Украина импортировала 28 млрд кубометров российского газа и около 2 млрд европейского. Таким образом, если ожидания чиновников оправдаются, в этом году Украина купит у «Газпрома» исторический минимум топлива.

5. Между тем, поссорившись с Россией, можно так и не подружиться с Европой, если не победить самого страшного врага Украины - коррупцию. Именно по этой причине в 2013 году снизился объем финансирования отечественной экономики со стороны ЕБРР. Поэтому пятым шагом новой власти стала борьба с коррупцией, которую возглавил министр экономразвития Павел Шеремета. Ведомство планирует привлечь международных экспертов к реализации антикоррупционных мероприятий, в том числе Центр международного частного предпринимательства (CIPE).

Пока ничем конкретным не отличившись, подключились к массированной атаке на коррупционеров министр инфраструктуры Максим Бурбак и министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка. Первыми делом они заявили о твердом намерении искоренить коррупцию, чего по сей день не удалось ни одной стране мира, в ближайшее время провести аудит и значительные кадровые перестановки. В результате уволился гендиректор «Укрзализныци» Сергей Болоболин. Аграрный министр, в свою очередь, развернул программу по масштабной дерегуляции рынка, в том числе, сертификации зерна и продуктов его переработки, обязательного техосмотра сельхозтехники, оформления прав аренды земли и прочее. По подсчетам Федерации работодателей Украины, объем взяток, которые украинский бизнес был вынужден выплачивать чиновникам, достиг 160 млрд грн в год. Учитывая это, искоренение коррупционной составляющей, по сути, позволит закрыть бюджетный дефицит, объем которого по итогам 2013 года достиг 64,708 млрд грн, или 4,5% ВВП.

6. Секвестр госбюджета, на котором так давно настаивал МВФ, стал шестым шагом нового Кабмина. Премьер заявил о намерениях сократить доходную часть госказны на 65-80 млрд грн, поскольку бюджет сформирован на нереальных показателях. Бюджетный комитет парламента объясняет, что страна просто физически не может оплачивать запланированные расходы, поскольку не зарабатывает такой объем доходов. К слову, в свой последний визит в Брюссель премьер-министр вместо самолета госавиакомпании воспользовался эконом-классом украинских авиалиний. Как заявил министр финансов Александр Шлапак, Кабмин распродаст полторы тысячи служебных автомобилей правительства. Пересмотр госбюджета возможен уже в марте текущего года и, прежде всего, сокращение затронет капитальные расходы, а не социально защищенные статьи. Он напомнил регионам о финансовой дисциплине, обязал приостановить финансирование капитальных расходов при наличии долгов по зарплате и изыскать резервы для увеличения поступлений в казну.

7. Помимо диалога с регионами в финансовой сфере новый Кабмин намерен полностью реформировать местное самоуправление, что станет седьмым шагом. Вице-премьер и по совместительству глава Минрегоина Владимир Гройсман заявил о необходимости децентрализовать систему управления и передать максимально полномочия на места, а также финансовые ресурсы для их осуществления. Он предлагает часть налогов оставлять на местах, чтобы общины сами могли определять направление этих средств и развивали свои территории. Гройсман также будет бороться с коррупцией в строительной отрасли. Объем ежегодных взяток в данной сфере достигает 20 млрд грн, а при устранении «серых» схем стоимость жилья может снизиться на 15-20%.

8. Восьмым шагом стала необходимая мера для повышения поступлений в госбюжет, о ней неустанно твердили эксперты и настаивал МВФ - переход к гибкому курсу на валютном рынке. После двухлетнего искусственного удерживания гривни на фиксированной отметке Нацбанк, наконец-то, сделал непростой шаг. Нестабильность на валютном рынке вынудила регулятора всего за несколько дней в январе-феврале потратить на поддержку курса почти 4 млрд долл. резервов, но валютные интервенции перестали быть успокоительным, пришлось предпринимать более радикальные шаги. Новый глава НБУ Степан Кубив с 28 февраля временно ограничил досрочный возврат валютных депозитов клиентам и объявил войну спекулянтам, «отключив» 8 банков от валютного межбанка и направив проверку еще в 10 финучреждений. Удивительно, но с этого дня гривня начала планомерно укрепляться, вернувшись на позиции двухнедельной давности - 9,20 грн/долл.

9. От жесткого контроля валютного рынка Нацбанк перешел к равноправному принципу банковского надзора, что стало девятым шагом в топ-листе. Начиная с 28 февраля, регулятор оказывает поддержку ликвидности всем банкам без исключения, а не только приближенным госбанкам, как это было ранее. Также всего за неделю НБУ признал неплатежеспособными два банка – «Брокбизнесбанк» и «Реал Банк», в которых введена временная администрация. Удивительно, но вкладчики этих банков вздохнули с облегчением, поскольку ранее «блатные» могли не выплачивать вклады годами, а регулятор закрывал на это глаза и выдавал рефинансирование, а теперь получить свои кровные можно через Фонд гарантирования.

10. Наконец, десятый шаг – в конфликтной ситуации в Крыму украинское правительство демонстрирует максимально дипломатическую выдержку, в то время как российская сторона обвиняет в радикальных действиях. Несмотря на нарастающее давление и масштабную информационную войну России через свои СМИ, правительство Украины пытается решить создавшуюся ситуацию исключительно правовыми и дипломатическими методами, сохраняя титаническое спокойствие, что вызывает одобрение со стороны мирового сообщества и поддержку со стороны бизнеса и граждан Украины.

Мандат доверия

Пока никто в мире, кроме России, не высказал недоверия украинскому правительству. Как и крупнейший отечественный бизнес. Совладелец группы «Приват» Игорь Коломойский согласился возглавить Днепропетровскую облгосадминистрацию, владелец «Индустриального союза Донбасса» Сергей Тарута – Донецкую. Скептики могут утверждать, что власть отдала регионы олигархам в обмен на их благосклонность к себе. Но, учитывая, что состояние каждого из них в разы превышает бюджет областей, такие утверждения просто смешны. А что бесспорно, так это поддержка населением своих олигархов и понимание последними нужд первых.

Не получили никаких должностей, но заявили о поддержке нового правительства, еще два украинских олигарха – владельцы холдинга «СКМ» Ринат Ахметов и «Смарт-Холдинга» Вадим Новинский, к слову, в прошлом гражданин России. Ахметов готов работать с новыми властями в условиях политических преобразований в стране, а Новинский, являясь депутатом–мажоритарщикком от Севастополя, рекомендовал местным депутатам и руководству города соблюдать украинские законы, пообещав отстаивать права севастопольцев.

Поклялись в верности назначенным властям крупнейшие инвестбанки в составе Concorde Capital, CASE Украина, Dragon Capital, Eavex Capital, SP Advisors, «Арт Капитал» и Института экономических исследований и политических консультаций. Решительно осудили попытки «разорвать» Украину и пообещали поддержать усилия действующей власти Независимая ассоциация банков Украины, крупнейшая банковская ассоциация, объединяющая свыше 100 финучреждений.

Понемногу становятся реальностью и обещания инвесторов. На минувшей неделе о намерениях продолжить отношения с Украиной заявили два крупнейших международных инвестора. Австрийский холдинг Raiffeisen Bank International приостановил продажу «дочки» «Райффайзен Банка Аваль». Французская BNP Paribas Group, представленная в Украине дочерним банком из группы крупнейших – «УкрСиббанком», также заверила, что не планирует уходить из Украины, хотя ранее банкиры поговаривали, что и этот инвестор «на низком старте».

Аналитики «ПриватБанка» отметили, что после демократической перезагрузки в Украине инвесторы готовы вкладывать в нашу страну миллиарды, последний раз такое пристальное внимание к Украине было 10 лет назад. Они подчеркивают, что единодушие кредиторов, до недавних пор сомневавшихся в Украине, связано с революцией против коррумпированной власти, лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также представители ЕС выступили с официальными заявлениями, в которых осудили действия России в Крыму.

Мировое сообщество надеется на мирное разрешение конфликта в АРК и ждет выполнения обещаний новых властей. От того, станут ли эти обещания реальностью, зависит будущее Украины. Пока главное – не сами решения, а принципы работы, которые установит временный Кабмин и которые смогут прижиться после выборов президента. Если удастся сохранить задекларированные прозрачность, режим двустороннего диалога населения и бизнеса, а также навсегда забыть авторитарный стиль управления, то у Украины есть шанс подняться.

Ольга Гордиенко (УНИАН)