УНИАН исследовал ТОР-10 шагов нового правительства

Новый Кабмин: 10 дней «у руля»

09:05, 10 марта 2014
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С момента назначения нового правительства прошло 10 дней. Это – слишком мало времени, чтобы делать выводы о работе Кабмина. Хотя им уже предприняты первые конкретные шаги, топ-10 которых изменили лицо национальной политики и экономики.

УНИАН исследовал ТОР-10 шагов нового правительства

Верховная Рада 27 февраля конституционным большинством одобрила формирование  нового Кабинет министров Украины, в состав которого вошли как хорошо известные профессионалы, так и никому не знакомые «темные лошадки». Премьером стал Арсений Яценюк, кандидат экономических наук, в прошлом занимавший посты министра экономики (2005—2006), министра иностранных дел (2007), спикера парламента (2007-2008) и главы Национального банка (2004-2005).

В экономический блок правительства вошли не менее компетентные персоны, в том числе министр финансов Александр Шлапак и министр экономического развития и торговли Павел Шеремета. Национальный банк возглавил зампредседателя профильного парламентского  комитета Степан Кубив, имеющий многолетний опыт работы в топ-менеджменте банков.

К группе профессионалов относится и министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан, который уже возглавлял ведомство в правительстве Тимошенко и имеет многолетний опыт работы в структурах «Киевэнерго».

Вице-премьер-министром – министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства стал мэр Винницы Владимир Гройсман.

Министерство аграрной политики и продовольствия возглавил юрист по образованию Игорь Швайка. Министром инфраструктуры тоже стал юрист Максим Бурбак.

Новоназначенные министры и чиновники заполняют информационное пространство  амбициозными заявлениями, но разумеется, экономическое чудо в стране за 10 дней не произошло. Ситуация усугубляется неспокойной обстановкой в Крыму и беспрецедентной реакцией России на возрождение Украины. Тем не менее, правительство делает определенные шаги, в ответ на которые международные организации и инвесторы буквально забросали обещаниями о финансовой помощи, сумма исчисляется миллиардами долларов и евро.

ТОП-10 шагов нового правительства

За 10 дней новый Кабмин предпринял 10 ключевых шагов, которые изменили состояние национальной экономики

Всего за 10 дней новый Кабмин предпринял 10 ключевых шагов, которые уже изменили состояние национальной экономики, или с максимальной вероятностью изменят его в ближайшем будущем.

1. Первым достижением стало возобновление сотрудничества с МВФ, которое «заморозила» прошлая власть. С 4 марта миссия Фонда начала работу в Украине. По словам министра финансов Александра Шлапака, предположительный размер финпомощи МВФ составляет порядка 15 млрд долл. в течение 2,5 лет, первый транш возможен уже в начале апреля.

Основные требования МВФ - повышение цен на газ для населения, секвестр госбюджета и переход к гибкому курсообразованию на валютном рынке – известны давно. Фонд не уступит, поскольку в отличие от якобы бескорыстной России, дает средства исключительно под экономические преобразования.

2. Правительство уже заявило, что выполнит безоговорочно все условия МВФ. Это и есть второй важный шаг Кабмина. «Это правительство выполнит все требования МВФ. Далее иметь экономику, которая живет на кредиты, будет катастрофой, поэтому нам придется провести самые жесткие реформы», - заявил Яценюк. 

МВФ в заявлении по итогам работы миссии 7 марта подтвердил готовность предоставить помощь Украине и поддержать экономическую программу правительства с целью продвижения страны по пути развития и процветания. Но даже до этого заявления само присутствие миссии в Украине «развернуло» инвесторов, ранее покидающих наш рынок с потерями - лишь бы ноги унести. Европейский союз пообещал Украине финпомощь в размере 11 млрд долл. Европейский банк реконструкции и развития заявил о готовности  предоставить кредиты на 5 млрд евро до 2020 года для поддержки структурных и макроэкономических реформ. Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством голосов одобрила пакет помощи Украине в размере 1 млрд долл. в виде гарантий по долговым обязательствам. Итого, вместе с программой МВФ, полученные средства с лихвой покрывают потребности в финансировании экономических преобразований, ранее оцененных в 35 млрд долл.

3. Третьим шагом нового правительства стал возврат к европейскому вектору, отказ от которого едва не подтолкнул страну к гражданской войне, риск возникновения которой, учитывая ситуацию в Крыму, остается до сих пор. На пресс-конференции в Брюсселе Яценюк заявил, что Украина готова как можно скорее подписать Соглашение об ассоциации с ЕС. В ответ Евросоюз буквально огорошил своим заявлением, увеличив объем обещанной финпомощи до 15 млрд долл., и предложив открыть рынок для украинских товаров в одностороннем порядке. Подписание политической части соглашения с ЕС возможно уже в течение нескольких недель.

4. Учитывая разворот вектора, слабым местом экономики стала энергетика, поскольку основным поставщиком природного газа в Украину была и остается Россия. Не признающий новое правительство Украины Кремль принял решение вернуть цену на газ к прежнему значению, повысив ее уже с апреля на треть. Поэтому четвертым шагом правительства стала реанимация вопроса реверсных поставок газа из Европы, что снижает стоимость голубого топлива и зависимость от восточного соседа. По словам министра энергетики Юрия Продана, Украина может получать 15 млрд кубометров газа за счет реверсных поставок из Европы уже в ближайшее время. Две трети возможно получить после договоренностей со Словакией, а оставшиеся 5 млрд куб. м - от немецкой компании RWE. Последняя уже заявила о своей готовности замещать российские поставки. В прошлом году Украина импортировала 28 млрд кубометров российского газа и около 2 млрд европейского. Таким образом, если ожидания чиновников оправдаются, в этом году Украина купит у «Газпрома» исторический минимум топлива.

5. Между тем, поссорившись с Россией, можно так и не подружиться с Европой, если не победить самого страшного врага Украины - коррупцию. Именно по этой причине в 2013 году снизился объем финансирования отечественной экономики со стороны ЕБРР. Поэтому пятым шагом новой власти стала борьба с коррупцией, которую возглавил министр экономразвития Павел Шеремета. Ведомство планирует привлечь международных экспертов к реализации антикоррупционных мероприятий, в том числе Центр международного частного предпринимательства (CIPE).

Пока ничем конкретным не отличившись, подключились к массированной атаке на коррупционеров министр инфраструктуры Максим Бурбак и министр аграрной политики и продовольствия Игорь Швайка. Первыми делом они заявили о твердом намерении искоренить коррупцию, чего по сей день не удалось ни одной стране мира, в ближайшее время провести аудит и значительные кадровые перестановки. В результате уволился гендиректор «Укрзализныци» Сергей Болоболин. Аграрный министр, в свою очередь, развернул программу по масштабной дерегуляции рынка, в том числе, сертификации зерна и продуктов его переработки, обязательного техосмотра сельхозтехники,  оформления прав аренды земли и прочее. По подсчетам Федерации работодателей Украины, объем взяток, которые украинский бизнес был вынужден выплачивать чиновникам, достиг 160 млрд грн в год. Учитывая это, искоренение коррупционной составляющей, по сути, позволит закрыть бюджетный дефицит, объем которого по итогам 2013 года достиг 64,708 млрд грн, или 4,5% ВВП.

6. Секвестр госбюджета, на котором так давно настаивал МВФ, стал шестым шагом нового Кабмина. Премьер заявил о намерениях сократить доходную часть госказны на 65-80 млрд грн, поскольку бюджет сформирован на нереальных показателях. Бюджетный комитет парламента объясняет, что страна просто физически не может оплачивать запланированные расходы, поскольку не зарабатывает такой объем доходов. К слову, в свой последний визит в Брюссель премьер-министр вместо самолета госавиакомпании воспользовался эконом-классом украинских авиалиний. Как заявил министр финансов Александр Шлапак, Кабмин распродаст полторы тысячи служебных автомобилей правительства. Пересмотр госбюджета возможен уже в марте текущего года и, прежде всего, сокращение затронет капитальные расходы, а не социально защищенные статьи. Он  напомнил регионам о финансовой дисциплине, обязал приостановить финансирование капитальных расходов при наличии долгов по зарплате и изыскать резервы для увеличения поступлений в казну.

7. Помимо диалога с регионами в финансовой сфере новый Кабмин намерен полностью реформировать местное самоуправление, что станет седьмым шагом. Вице-премьер и по совместительству глава Минрегоина Владимир Гройсман заявил о необходимости децентрализовать систему управления и передать максимально полномочия на места, а также финансовые ресурсы для их осуществления. Он предлагает часть налогов оставлять на местах, чтобы общины сами могли определять направление этих средств и развивали свои территории. Гройсман также будет бороться с коррупцией в строительной отрасли. Объем ежегодных взяток в данной сфере достигает 20 млрд грн, а при устранении «серых» схем стоимость жилья может снизиться на 15-20%.

8. Восьмым шагом стала необходимая мера для повышения поступлений в госбюжет, о ней  неустанно твердили эксперты и настаивал МВФ - переход к гибкому курсу на валютном рынке. После двухлетнего искусственного удерживания гривни на фиксированной отметке Нацбанк, наконец-то, сделал непростой шаг. Нестабильность на валютном рынке вынудила регулятора всего за несколько дней в январе-феврале потратить на поддержку курса почти 4 млрд долл. резервов, но валютные интервенции перестали быть успокоительным, пришлось предпринимать более радикальные шаги. Новый глава НБУ Степан Кубив с 28 февраля временно ограничил досрочный возврат валютных депозитов клиентам и объявил войну спекулянтам, «отключив» 8 банков от валютного межбанка и направив проверку еще в 10 финучреждений. Удивительно, но с этого дня гривня начала планомерно укрепляться, вернувшись на позиции двухнедельной давности - 9,20 грн/долл.

9. От жесткого контроля валютного рынка Нацбанк перешел к равноправному принципу банковского надзора, что стало девятым шагом в топ-листе. Начиная с 28 февраля, регулятор оказывает поддержку ликвидности всем банкам без исключения, а не только приближенным госбанкам, как это было ранее. Также всего за неделю НБУ признал неплатежеспособными два банка – «Брокбизнесбанк» и «Реал Банк», в которых введена временная администрация. Удивительно, но вкладчики этих банков вздохнули с облегчением, поскольку ранее «блатные» могли не выплачивать вклады годами, а регулятор закрывал на это глаза и выдавал рефинансирование, а теперь получить свои кровные можно через Фонд гарантирования.

10. Наконец, десятый шаг – в конфликтной ситуации в Крыму украинское правительство демонстрирует максимально дипломатическую выдержку, в то время как российская сторона обвиняет в радикальных действиях. Несмотря на нарастающее давление и масштабную информационную войну России через свои СМИ, правительство Украины пытается решить создавшуюся ситуацию исключительно правовыми и дипломатическими методами, сохраняя титаническое спокойствие, что вызывает одобрение со стороны мирового сообщества и поддержку со стороны бизнеса и граждан Украины.

Мандат доверия

Если удастся сохранить задекларированное Кабмином, то у Украины есть шанс подняться / ukrafoto.com

Пока никто в мире, кроме России, не высказал недоверия украинскому правительству. Как и крупнейший отечественный бизнес. Совладелец группы «Приват» Игорь Коломойский согласился возглавить Днепропетровскую облгосадминистрацию, владелец «Индустриального союза Донбасса» Сергей Тарута – Донецкую. Скептики могут утверждать, что власть отдала регионы олигархам в обмен на их благосклонность к себе. Но, учитывая, что состояние каждого из них в разы превышает бюджет областей, такие утверждения просто смешны. А что бесспорно, так это поддержка населением своих олигархов и понимание последними нужд первых.

Не получили никаких должностей, но заявили о поддержке нового правительства, еще два украинских олигарха – владельцы холдинга «СКМ» Ринат Ахметов и «Смарт-Холдинга» Вадим Новинский, к слову, в прошлом гражданин России. Ахметов готов работать с новыми властями в условиях политических преобразований в стране, а Новинский, являясь депутатом–мажоритарщикком от Севастополя, рекомендовал местным депутатам и руководству города соблюдать украинские законы, пообещав отстаивать права севастопольцев.

Поклялись в верности назначенным властям крупнейшие инвестбанки в составе Concorde Capital, CASE Украина, Dragon Capital, Eavex Capital, SP Advisors, «Арт Капитал» и Института экономических исследований и политических консультаций. Решительно осудили попытки «разорвать» Украину и пообещали поддержать усилия действующей власти Независимая ассоциация банков Украины, крупнейшая банковская ассоциация, объединяющая свыше 100 финучреждений.

Понемногу становятся реальностью и обещания инвесторов. На минувшей неделе о намерениях продолжить отношения с Украиной заявили два крупнейших международных инвестора. Австрийский холдинг Raiffeisen Bank International приостановил продажу «дочки» «Райффайзен Банка Аваль». Французская BNP Paribas Group, представленная в Украине дочерним банком из группы крупнейших – «УкрСиббанком», также заверила, что не планирует уходить из Украины, хотя ранее банкиры поговаривали, что и этот инвестор «на низком старте».

Аналитики «ПриватБанка» отметили, что после демократической перезагрузки в Украине инвесторы готовы вкладывать в нашу страну миллиарды, последний раз такое пристальное внимание к Украине было 10 лет назад. Они подчеркивают, что единодушие кредиторов, до недавних пор сомневавшихся в Украине, связано с революцией против коррумпированной власти, лидеры Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также представители ЕС выступили с официальными заявлениями, в которых осудили действия России в Крыму.

Мировое сообщество надеется на мирное разрешение конфликта в АРК и ждет выполнения обещаний новых властей. От того, станут ли эти обещания реальностью, зависит будущее Украины. Пока главное – не сами решения, а принципы работы, которые установит временный Кабмин и которые смогут прижиться после выборов президента. Если удастся сохранить задекларированные прозрачность, режим двустороннего диалога  населения и бизнеса, а также навсегда забыть авторитарный стиль управления, то у Украины есть шанс подняться.

Ольга Гордиенко (УНИАН)

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