Греция и кредиторы не смогли договориться о новом транше

Представители тройки кредиторов и Греция не смогли согласовать ряд вопросов к заседанию Еврогруппы 10 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на греческие СМИ. Инспекторы вернутся в Афины в среду и в правительстве надеются решить все спорные вопросы к 16 марта.

Представители "тройки" кредиторов - Еврокомиссии (ЕК), Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского центробанка (ЕЦБ) - оценивают в Афинах состояние греческой экономики и выполнение греческой стороной требований соглашения, по которому выделяется финансовая помощь. Без положительной оценки невозможно перечисление кредитов Греции. Очередной транш должен составить 10,1 миллиарда евро.

"Без соглашения едут министр финансов Яннис Стурнарас и тройка на заседание Еврогруппы. Война между МВФ и ЕС, а в середине Греция - так можно охарактеризовать ситуацию перед Еврогруппой", - пишет новостной сайт newsit.gr.

"Хотя министр финансов едет в понедельник в Брюссель без соглашения на руках, он ждет со стороны тройки положительного заявления о прогрессе на переговорах ", - пишет сайт "Прото тема".

Как председатель Экофина, греческий министр будет до вторника обсуждать с правительствами стран ЕС вопросы банковской консолидации.

Правительство и тройка ставят целью достичь окончательного соглашения до конца этой недели. Для этого в течение нескольких дней в парламент Греции будут представлены на голосование многочисленные законодательные инициативы.

Среди нерешенных - вопрос о банковском капитале, размер первичного профицита в 2013 и 2014 годах, увольнения в госсекторе и сокращение взносов работодателей. Кредиторы требуют также восстановить институт локаута для тех предприятий, которые не могут работать из-за забастовок. Помимо этого не завершены переговоры по рынку молока, безрецептурных лекарств, книг.

Греческое правительство отмечает, что страна провела почти 300 структурных изменений во всех секторах экономики. Афины также ждут подтверждения своих оценок первичного профицита бюджета, что, в соответствии с соглашениями, позволит снизить процентные ставки.

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