Инфляция в Китае продолжает замедляться

Уровень цен производителей снижается практически без пауз уже два года, а февральское падение оказалось самым существенным за последние 7 месяцев, пишут "Вести.ru".

Существуют два фактора, которые способствуют снижению цен: сокращение потребительского спроса и избыток производственных мощностей во многих секторах экономики, что обостряет конкуренцию и уменьшает рентабельность многих компаний.

Острее всего эта проблема стоит на рынке строительных материалов, солнечных батарей и стали. 7 марта компания по производству солнечных батарей Chaori Solar Energy Science & Technology не смогла исполнить выплату процентов по своим долговым обязательствам. Такое в Поднебесной произошло впервые с 1997 г.

Тем временем количество публичных нефинансовых компаний, задолженность которых по отношению к собственному капиталу превышает 200%, с 2007 г. выросло в Китае на 57%.

Замедление скорости роста цен говорит об охлаждении второй по размеру экономики мира. Дополнительный фактор беспокойства - снижение объемов экспорта.

Экспорт из Китая в феврале упал на самую большую величину с начала финансового кризиса. Второй компонент торговли - импорт - вырос на 10,1%, в результате чего дефицит торгового баланса достиг максимумов за 2 года в $23 млрд.

По итогам прошлого года темпы роста ВВП составляли 7,7%. Самые слабая динамика наблюдалась в 1990 г., когда прирост составил лишь 3,8%.