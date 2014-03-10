Мировой долг превысил 100 триллионов долларов

Об этом 9 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на сведения Банка международных расчетов (BIS). Для сравнения, мировой ВВП в 2013 году составил 87,18 триллиона долларов.

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По сведениям организации, с середины 2007 по середину 2013 годов долг правительств и частных организаций увеличился на 30 триллионов — с 70 до 100 триллионов долларов. В Банке международных расчетов отметили, что основными эмитентами облигаций стали государственные структуры. В частности, с конца 2007 года стоимость торгующихся на рынке облигаций США возросла с 4,5 триллиона до 12 триллионов долларов, свидетельствуют данные агентства, сообщает Lenta.ru.

За период с 2007 по 2013 годы объем продаж выпущенных частными компаниями облигаций по всему миру превысили 21 триллион долларов.

К заимствованиям стали чаще прибегать после банкротства американского банка Lehman Brothers в 2008 году. Этому способствовало снижение центральными банками учетных ставок с целью стимулировать экономический рост. Рост спроса на облигации привел к падению стоимости их обслуживания до двух процентов. Для сравнения, в 2007 году средняя процентная ставка по облигациям достигала 4,8 процента.

По итогам 2013 года внутренний долг России, выраженный в государственных ценных бумагах, достиг 4,358 триллиона рублей. По состоянию на 1 февраля российская задолженность внешним кредиторам составила 55,75 миллиарда долларов.

Банк международных расчетов был создан в 1930 году. Его штаб-квартира расположена в Базеле. Целью организации является помощь в сотрудничестве Центробанкам. BIS также регулярно публикует макроэкономические исследования.