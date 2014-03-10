Власти Крыма 11 марта представят проект перехода в рублевую зону

Министерство финансов Крыма должно ко вторнику представить предложения по переходу республики с украинской гривны на российский рубль на случай, если крымчане на референдуме 16 марта выскажутся за вхождение в состав РФ, заявил в интервью РИА Новости глава правительства автономии Сергей Аксенов.

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"Наше министерство финансов занимается сейчас этим вопросом. Во вторник, 11 февраля, они должны выдать свои предложения: какая будет процедура и сколько времени она займет. Что получится из наших наработок, над которыми работает большая группа специалистов, посмотрим уже в ближайшие дни", - сказал премьер, отвечая на вопрос о возможности временного параллельного хождения в Крыму рубля и гривны.