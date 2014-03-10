Референдум в Крыму может обойтись в $1,8 млн

Об этом заявляет нелегитимный глава Совета министров АРК Сергей Аксенов.

«На сегодня сумма затрат на проведение референдума оценивается правительством автономии в 1,8 млн долларов», - написал Аксенов в своем микроблоге в Twitter.

Как сообщал УНИАН, парламент АРК 6 марта принял решение о присоединении Крыма к РФ и перенес с 30 на 16 марта референдум с двумя вопросами: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?».

Власти Украины и мировые лидеры считают референдум неконституционным. Референдум признает лишь официальная Москва.

6 марта Центральная избирательная комиссия поручила Службе распорядителя Государственного реестра избирателей временно заблокировать доступ к базе данных Госреестра избирателей органам реестра, образованным в Крыму.

7 марта Окружной административный суд Киева остановил действие постановления парламента АРК о вхождении Крыма в состав РФ.

8 марта Конституционный Суд Украины начал рассмотрение представления и.о. Президента Украины, председателя Верховной Рады Александра Турчинова о конституционности постановления парламента Крыма о проведении всекрымского референдума“.