Яценюк: Кабмин делает все возможное для восстановления банковской системы и системы казначейства Крыма

Кабинет министров Украины осуществляет все возможные меры для того, чтобы восстановить функционирование банковской системы и системы казначейства Крыма, власти которого заявили о переходе в рублевую зону и прекратили обслуживание счетов Госказначейства и Нацбанка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

«Оккупационная власть Крыма заявила о том, что они переходят на рублевую зону, и отрубила обслуживание казначейства и НБУ. Сейчас мы осуществляем все меры, чтобы восстановить функционирование банковской системы и системы казначейства», - сказал премьер.

Яценюк напомнил, что неизвестные осуществляли попытки прервать связь по линии «Укртелекома».

«Мало того, что была прервана связь через «Укртелеком», мы трижды пытались восстановить связь, так были попытки и захвата помещений, чтобы вскрыть базы данных Нацбанка и казначейства», - сказал премьер.

Он заверил, что зарплаты военнослужащим Крыма и выплаты им единоразовой помощи в общем объеме 125 млн грн будут проведены в срок.

«Зарплата военных обслуживается через один из украинских банков. Все 125 млн грн перечислены на персональные карточные счета каждого военного», - сказал Яценюк, подтвердив, что все перечисления пойдут с завтрашнего дня.

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