Всемирный банк даст Украине 3 миллиарда долларов

Всемирный банк в рамках оказания финансовой помощи для поддержки проведения реформ в Украине готов выделить нашей стране до 3 млрд долларов в 2014 году, говорится в заявлении банка, размещенном на официальном сайте.

«Группа Всемирного банка получила запрос об оказании помощи от правительства Украины и выразила готовность продолжать оказывать поддержку народу Украины. Группа Всемирного банка готова поддержать реформы и предоставить Украине до трех миллиардов долларов США в 2014 году», - говорится в заявлении.

Как отмечается, президент группы Всемирного банка Джим Ен Ким выразил надежду на скорейшую стабилизацию ситуации в Украине. «Мы продолжаем разработку проектов, и готовы помогать правительству в проведении реформ, которые так необходимы для возвращения Украины на путь устойчивого роста», - приводит пресс-служба ВБ комментарий Джим Ен Кима.

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В заявлении сказано, что перед экономикой Украины стоят много важных задач, которые требуют незамедлительной реализации и покажут результаты в средне- и долгосрочной перспективе. При этом приоритетными сферами преобразований, по мнению аналитиков Всемирного банка, являются макроэкономическая стабильность, усиление банковского сектора, реформирование сектора энергетики, серьезные действия по борьбе с коррупцией и улучшению подотчетности, улучшение инвестиционного климата, а также улучшение адресной направленности социальной помощи бедным и уязвимым слоям населения.

Справка УНИАН. Группа Всемирного банка реализует в Украине программу предоставления кредитных средств и гарантий на общую сумму 3,7 миллиарда долларов США. Основная задача вложений - улучшение предоставления базовых государственных услуг в таких сферах, как водоснабжение, канализация, энергоснабжение и дорожное хозяйство, а также оказание поддержки частному сектору.

Ранее о планах предоставить Украине заемные средства в объеме порядка 5 млрд евро до 2020 года заявил Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития. Кроме того, Европейский Союз также разработал пакет долгосрочной финансовой помощи Украине, подразумевающей выделение кредитов и невозвратной финансовой поддержке в объеме до 15 млрд долл.