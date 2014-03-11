Минфин ожидает поступления первого транша от МВФ в апреле - министр
Новое правительство Украины рассчитывает получить первый транш по новой кредитной программе от Международного валютного фонда не раньше апреля текущего года.
"Сейчас проходят интенсивные переговоры с миссией Фонда. Также проводится работа правительства Украины относительно сокращения государственных расходов, все это позволяет ожидать уже в ближайшее время поступлений в рамках программы страны с Фондом", - заявил на брифинге министр финансов Украины Александр Шлапак, пишет УРА-Информ.
Однако глава ведомства подчеркнул, что до выделения средств МВФ, украинский парламент должен принять решение о секвестре госбюджета.
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Говоря о размере этого секвестра, министр напомнил, что скрытый дефицит бюджета составляет около 50 млрд грн.
"Правительство намерено предложить парламенту на эту сумму сократить текущие, капитальные и социальные расходы", - объяснил Шлапак, добавив, что в последние годы страна могла функционировать только за счет наращивания государственного долга. При этом, глава Минфина заверил, что макроэкономические показатели Украины завышались на фоне тотальной коррупции.