Минфин ожидает поступления первого транша от МВФ в апреле - министр

03:50, 11 марта 2014
Финансы
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Новое правительство Украины рассчитывает получить первый транш по новой кредитной программе от Международного валютного фонда не раньше апреля текущего года.

Александр Шлапак / telegraf.com.ua

"Сейчас проходят интенсивные переговоры с миссией Фонда. Также проводится работа правительства Украины относительно сокращения государственных расходов, все это позволяет ожидать уже в ближайшее время поступлений в рамках программы страны с Фондом", - заявил на брифинге министр финансов Украины Александр Шлапак, пишет УРА-Информ.

Однако глава ведомства подчеркнул, что до выделения средств МВФ, украинский парламент должен принять решение о секвестре госбюджета.

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Говоря о размере этого секвестра, министр напомнил, что скрытый дефицит бюджета составляет около 50 млрд грн.

"Правительство намерено предложить парламенту на эту сумму сократить текущие, капитальные и социальные расходы", - объяснил Шлапак, добавив, что в последние годы страна могла функционировать только за счет наращивания государственного долга. При этом, глава Минфина заверил, что макроэкономические показатели Украины завышались на фоне тотальной коррупции.

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