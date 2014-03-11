Инфляция в Беларуси за 2 месяца составила 3,6% при годовом прогнозе 11%

В Беларуси индекс потребительских цен на товары и услуги (инфляция) в феврале 2014 года по сравнению с январем вырос на 2%, с начала года (по сравнению с декабрем 2013 года) – на 3,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Национальном статистическом комитете Беларуси.

В частности, цены на продовольственные товары в феврале 2014 года по сравнению с январем выросли на 1,8%. Больше всего в феврале по сравнению с предыдущим месяцем подорожали сахар – на 6,2%, картофель – на 5,8%, сыры – на 5,1%, алкогольные напитки – на 4,5%, масло животное – на 4%, рыба и морепродукты – на 2,6%. При этом, цены на ряд продуктов снизились.

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«Цены на непродовольственные товары в феврале по сравнению с январем увеличились на 0,3%. Значительнее всего подорожали медикаменты – на 1,2%, парфюмерно-косметические товары – на 1,1%, ковры и ковровые покрытия, синтетические моющие средства, велосипеды и мотоциклы – на 0,8%. На обувь цены снизились на 0,9%», - отмечается в сообщении Белстата.

Цены и тарифы на платные услуги повысились за месяц на 6,3%. Больше всего в феврале подорожали жилищно-коммунальные услуги – на 19,4%, в том числе электроснабжение – на 19,4%, газоснабжение – на 24,1%, водоснабжение – на 18,4%, техническое обслуживание жилых помещений – на 20%, отопление – на 18,6%. Также значительно подорожали услуги медицинского обслуживания – на 7,2%, концертных организаций – на 6,4%, туристические услуги – на 3,6%.

Снизились тарифы на услуги пассажирского транспорта — на 1,1%, в том числе международного железнодорожного сообщения – на 5,2%.

Справка УНИАН. Официальный годовой прогноз инфляции в Беларуси на 2014 год составляет 11%.

В 2013 году в Беларуси потребительские цены выросли на 16,5%. При этом первоначальный прогноз белорусского правительства на 2013 год был 10-12%, затем его скорректировали до 15-16%.

По итогам 2011 и 2012 годов Беларусь была первой по росту цен на территории бывшего СССР (108,7% и 21,8%).