Доллар на открытии межбанка вырос до 9,30 грн

Во вторник, 11 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 9,1000/9,3000, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Котировки по евро-гривне составили 12,6090/12,8880.

Цены на российскую валюту составили 0,2500/55.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар понизились до 1,3856/58.

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Как сообщал УНИАН, на закрытии предыдущей сессии, 7 марта, котировки гривни по отношению к доллару составили до 9,1500/9,2100 грн/долл.

Нацбанк 7 марта на рынок не выходил.