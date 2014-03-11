В Еврокомиссии рассказали, когда Украина получит первый транш помощи

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Олли Рен, который был назначен координатором помощи ЕС Украине.

"Один из наших каналов помощи - это макроэкономическая помощь объемом в 1,6 миллиардов евро в поддержку стабилизации и реформирования экономики. Первый транш этой помощи мог бы быть немедленно выделен, как только будет заключено соглашение с МВФ", - сказал Рен журналистам.

Он отметил, что на прошлой неделе в Киеве работала миссия ЕС для изучения финансовых потребностей Украины. "В настоящее время мы анализируем ее выводы в тесном контакте с МВФ, который направил собственную миссию к Киеву", - сказал вице-президент Еврокомиссии.

"Вы можете спросить, а зачем Европейскому Союзу поддержка Украины? Многим это понятно, но я все равно объясню, почему. На фоне нашей помощи Украине по стабилизации ее политической ситуации важно также создать условия для экономической стабилизации. Должны вспомнить, что Украина лежит в центре европейского континента, и мы должны сделать все ради стабильности и безопасности этой важной части Европы", - подчеркнул Рен.

"Вот почему мы готовы оказать финансовую помощь при выполнении условий как только соглашение с МВФ будет подписано и как только Украина начнет серьезные экономические реформы", - сказал он.

Напомним, ЕС объявил на прошлой неделе о выделении Украине пакета помощи в 11 миллиардов евро, из которых 1,4 миллиардов - гранты, 1,6 миллиардов - кредиты, 5 миллиардов евро выделит на проекты Европейский Банк реконструкции и развития и еще 3 миллиарда евро - Европейский инвестиционный Банк.