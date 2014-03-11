В Еврокомиссии рассказали, когда Украина получит первый транш помощи
Европейский Союз предоставит первый транш макрофинансовой помощи Украине сразу же, как только Киев возобновит финансирование со стороны Международного валютного фонда.
Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил вице-президент Европейской комиссии Олли Рен, который был назначен координатором помощи ЕС Украине.
"Один из наших каналов помощи - это макроэкономическая помощь объемом в 1,6 миллиардов евро в поддержку стабилизации и реформирования экономики. Первый транш этой помощи мог бы быть немедленно выделен, как только будет заключено соглашение с МВФ", - сказал Рен журналистам.
Он отметил, что на прошлой неделе в Киеве работала миссия ЕС для изучения финансовых потребностей Украины. "В настоящее время мы анализируем ее выводы в тесном контакте с МВФ, который направил собственную миссию к Киеву", - сказал вице-президент Еврокомиссии.
"Вы можете спросить, а зачем Европейскому Союзу поддержка Украины? Многим это понятно, но я все равно объясню, почему. На фоне нашей помощи Украине по стабилизации ее политической ситуации важно также создать условия для экономической стабилизации. Должны вспомнить, что Украина лежит в центре европейского континента, и мы должны сделать все ради стабильности и безопасности этой важной части Европы", - подчеркнул Рен.
"Вот почему мы готовы оказать финансовую помощь при выполнении условий как только соглашение с МВФ будет подписано и как только Украина начнет серьезные экономические реформы", - сказал он.
Напомним, ЕС объявил на прошлой неделе о выделении Украине пакета помощи в 11 миллиардов евро, из которых 1,4 миллиардов - гранты, 1,6 миллиардов - кредиты, 5 миллиардов евро выделит на проекты Европейский Банк реконструкции и развития и еще 3 миллиарда евро - Европейский инвестиционный Банк.