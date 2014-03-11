Кабмин предлагает вдвое сократить дефицит бюджета-2014

Правительство Украины предлагает осуществить секвестр государственного бюджета-2014, сократив его дефицит в два раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во вторник с трибуны Верховной Рады заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

“В парламент будет внесен закон Украины о фактическом секвестре государственного бюджета. Речь идет про двукратное сокращение дефицита государственного бюджета. Все макроэкономические показатели, все доходы государственного бюджета, которые формировались правительством Януковича и Азарова, не просто не соответствуют действительности, а являются надутыми и не могут выполниться”, - заявил Яценюк.

Премьер-министр добавил, что это даст возможность в "среднесрочной перспективе выйти на экономический рост".

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Также Яценюк заявил, что правительство приостановило выделение средств на государственные закупки до тех пор, пока не будет принята новая редакция закона, регулирующая механизм расходования бюджетных средств в этой сфере.

"Правительство срочно подготовило проект закона о государственных закупках. Объемы галопирующей коррупции, которые существовали в правительстве, были связаны, в первую очередь, с непрозрачным и ручным управлением бюджетом через государственные закупки. Официально от имени правительства заявляю, пока не будет принята новая редакция закона о государственных закупках, где будет прозрачный механизм расходования бюджетных средств, - правительство Украины не откроет ни одной копейки ассигнований ни на одну компанию, потому что мы не дадим возможность дальше разворовывать эти средства", - заявил Яценюк.

В свою очередь, министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета на свое странице в социальной сети заявил, что рабочая группа завершила работу над проектом закона об осуществлении госзакупок в новой редакции. В планах министра - обнародовать законопроект уже сегодня, 11 марта.

Как сообщал УНИАН, ранее Яценюк заявлял, что Кабинет министров Украины рассматривает возможность секвестра бюджета и сокращения доходной части в объеме 65-80 млрд грн. По словам премьера, проект бюджета на 2014 год формировался на нереальных показателях, и потому пересмотр общей макроэкономической картины также станет одним из вопросов для переговоров с Международным валютным фондом.

Ранее ряд экспертов заявляли, что наиболее непрозрачной и неконкурентной системой в Украине является система государственных закупок. В частности, при осуществлении закупок за бюджетные средства бюджет-2014 может понести потери на сумму более 100 млрд грн.