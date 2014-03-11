Доллар к 12:00 подешевел на 6 копеек

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись такими котировками 9,1000/9,3000, к 12:00 сузился спрэд 9,2300/9,2400, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2500/55, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2535/45. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 36.3615 (+0.0410).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3856/58, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся котировками – 12,6090/12,8880, к 12:00 цены составили 12,7815/12,7995.