Доллар к 12:00 подешевел на 6 копеек
12:05, 11 марта 2014Финансы
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К 12:00 цены на рынке рубля сконцентрировались в диапазоне 0,2535/45.
Гривня к 12:00 поднялась до 9,23/9,24 грн/долл.
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись такими котировками 9,1000/9,3000, к 12:00 сузился спрэд 9,2300/9,2400, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
Рублевый рынок открылся котировками 0,2500/55, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2535/45. В России курс доллар-рубль повысился, и к 12:00 установился на уровне 36.3615 (+0.0410).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3856/58, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся котировками – 12,6090/12,8880, к 12:00 цены составили 12,7815/12,7995.
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