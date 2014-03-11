Страховщики готовят предложения по совершенствованию надзора на рынке

“По мнению президиума, внедрение предложений ЛСОУ должно обеспечить баланс между полномочиями Нацкомфинуслуг и уровнем эффективности государственного управления в страховой отрасли”, - говорится в сообщении.

Страховщики отмечают, что в течение двух последних лет страховой рынок характеризуется ростом операций фиктивного страхования, необоснованным внедрением обязательных видов страхования, демпингом, проблемами в сфере регулирования посреднической деятельности.

По мнению Лиги, развитию рынка также мешает наличие значительного количества страховых компаний.

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Среди основных предложений ЛСОУ - разработка Программы развития рынка страхового рынка на 2014-2020 годы, проекта Закона Украины «О страховании», внесение изменений в Налоговый кодекс Украины и целый ряд других законодательных актов, касающихся страхования жизни, ОСАГО, медицинского и пенсионного страхования.

«Учитывая экономическую ситуацию в Украине и те факторы, которые сегодня влияют на дальнейшее развитие страхового рынка, предложения, поддержанные президиумом ЛСОУ, могут стать отправной точкой стабилизации и нормализации ситуации на страховом рынке Украины», – цитирует пресс-служба президента Лиги Наталию Гудыму.

Страховщики отмечают, что проблемы страхового рынка Украины являются следствием бессистемного развития отечественной экономики, поэтому страхование на сегодняшний день лишь частично выполняет свою социально-экономическую роль и не является значимым элементом развития финансового сектора.

Как сообщал УНИАН, валовой объем страховых платежей, привлеченных украинскими страховщиками в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, по предварительным данным, снизился на 5,5% - до 20,325 млрд грн.