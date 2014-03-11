Страховщики готовят предложения по совершенствованию надзора на рынке
Президиум Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) принял решение предоставить украинскому правительству предложения по совершенствованию государственного надзора на страховом рынке, сообщается на сайте Лиги.
“По мнению президиума, внедрение предложений ЛСОУ должно обеспечить баланс между полномочиями Нацкомфинуслуг и уровнем эффективности государственного управления в страховой отрасли”, - говорится в сообщении.
Страховщики отмечают, что в течение двух последних лет страховой рынок характеризуется ростом операций фиктивного страхования, необоснованным внедрением обязательных видов страхования, демпингом, проблемами в сфере регулирования посреднической деятельности.
По мнению Лиги, развитию рынка также мешает наличие значительного количества страховых компаний.
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Среди основных предложений ЛСОУ - разработка Программы развития рынка страхового рынка на 2014-2020 годы, проекта Закона Украины «О страховании», внесение изменений в Налоговый кодекс Украины и целый ряд других законодательных актов, касающихся страхования жизни, ОСАГО, медицинского и пенсионного страхования.
«Учитывая экономическую ситуацию в Украине и те факторы, которые сегодня влияют на дальнейшее развитие страхового рынка, предложения, поддержанные президиумом ЛСОУ, могут стать отправной точкой стабилизации и нормализации ситуации на страховом рынке Украины», – цитирует пресс-служба президента Лиги Наталию Гудыму.
Страховщики отмечают, что проблемы страхового рынка Украины являются следствием бессистемного развития отечественной экономики, поэтому страхование на сегодняшний день лишь частично выполняет свою социально-экономическую роль и не является значимым элементом развития финансового сектора.
Как сообщал УНИАН, валовой объем страховых платежей, привлеченных украинскими страховщиками в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, по предварительным данным, снизился на 5,5% - до 20,325 млрд грн.