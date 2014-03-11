Рост ВВП Украины в 2013 году составил 0%

Рост валового внутреннего продукта Украины в 2013 году по отношению к 2012 году, по уточненным данным Государственной службы статистики, составляет 0%, что соответствует предварительным оценкам, обнародованным 20 января текущего года, сообщается на сайте ведомства.

В то же время, Госстат ухудшил оценку роста ВВП в четвертом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, и по уточненным данным рост составил 3,3%, что на 0,4 п.п. ниже предварительной оценки.

Также Госстат ухудшил показатель роста ВВП в четвертом квартале по сравнению с третьим кварталом 2013 года с учетом сезонного фактора, и, согласно уточненным данным, рост ВВП составил 2,1%, что на 0,3 п.п. ниже предварительной оценки.

Номинальный ВВП Украины по итогам 2013 года, согласно уточненным данным, составил 1,455 трлн грн, что на 11 млрд грн больше предварительной оценки.

По уточненным данным Госстата, поквартально в годовом выражении ВВП Украины в первом квартале 2013 года снизился на 1,2% (по предварительным данным показатель составлял 1,1%), во втором – на 1,3% (1,3%), в третьем – на 1,2% (1,3%).

Как сообщал УНИАН, в конце января Госстат обнародовал оперативные данные, согласно которым ВВП Украины в четвертом квартале 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос на 3,7%, что позволило выйти на нулевой рост ВВП по итогам 2013 года в целом. Номинальный ВВП Украины, по предварительным оценкам Госстата, по итогам 2013 года составлял 1,444 трлн грн.

В 2012 году рост реального ВВП составил 0,2%, номинальный ВВП - 1,409 трлн грн.

Государственный бюджет Украины на 2013 год предполагал темпы роста реального ВВП на 3,4%.

Госбюджет на 2014 год предусматривает номинальный ВВП по итогам 2014 года на уровне 1,695 трлн грн и рост реального ВВП на 3%. В то же время, ведущие мировые рейтинговые агентства, а также Международный валютный фонд, прогнозируют рост ВВП Украины на уровне не более 1%.

Как сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, показатели госбюджета не являются реалистичными, и правительство в ближайшее время намерено провести секвестр госбюджета, сократив его дефицит в два раза.

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