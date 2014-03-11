В Германии зафиксирован наивысший рост экспорта с мая 2012 года

Благодаря усилению спроса в Европе германские экспортеры начали 2014 год лучше, чем ожидалось. В январе экспорт из ФРГ вырос по сравнению с декабрем минувшего года на 2,2 процента. Это - самый значительный прирост с мая 2012 года, сообщило во вторник, 11 марта, федеральное статистическое ведомство в Висбадене, пишет "Немецкая волна".

Экономисты, опрошенные агентством Reuters, полагали ранее, что рост экспорта в январе составит не более 1,4 процента после того, как в декабре 2013 он сократился на 0,9 процента. По данным статистиков, в январе 2014 года Германия продала товаров на сумму 90,7 млрд евро - на 2,9 процента больше, чем в январе 2013 года. Особенно сильно вырос немецкий экспорт в страны ЕС, не входящие в еврозону, в частности в Польшу и Великобританию.

Читайте такжеЭкспорт Германии вырос до максимума за три года