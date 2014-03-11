Госзакупки в упрощенном режиме могут запретить

Соответствующий законопроект №4387, внесенный народными депутатами от ВО "Свобода" Александром Мирным и Игорем Мирошниченко 7 марта 2014 года, опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

“Упрощенный режим осуществления закупок дал возможность отдельным заказчикам безнаказанно и бесконтрольно распределять государственные средства и стал фундаментом для применения коррупционных схем при осуществлении госзакупок”, - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Сфера государственных закупок в Украине является одной из самых коррупционных. С 2010 года стали широко использоваться теневые схемы в распределении бюджетных средств. Для этого создавались непрозрачные процедуры проведения тендеров, «фирмы-прокладки» для накручивания цены, закупка зачастую проводилась у одного участника и т.д. В последнее время также стало модным проводить закупки вообще без тендера, а общий объем средств, зафиксированный в тендерных договорах в 2013 году, составил 185 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, о необходимости искоренения коррупции в сфере госзакупок также заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, выступая в Верховной Раде 11 марта. Он сообщил, что правительство приостановило выделение средств на государственные закупки до тех пор, пока не будет принята новая редакция закона, регулирующая механизм расходования бюджетных средств в этой сфере

"Правительство срочно подготовило проект закона о государственных закупках, - сказал Яценюк. - Официально от имени правительства заявляю, пока не будет принята новая редакция закона о государственных закупках, где будет прозрачный механизм расходования бюджетных средств, - правительство Украины не откроет ни одной копейки ассигнований ни на одну компанию, потому что мы не дадим возможность дальше разворовывать эти средства".

Справка УНИАН. Закон Украины «Об особенностях осуществления закупок в отдельных сферах хозяйственной деятельности», принятый 24 мая 2012 года, предусматривает упрощенный порядок осуществления закупок для заказчиков, осуществляющих деятельность в сферах обеспечения транспортировки, распределения, поставки, хранения природного и нефтяного газа, обеспечения производства, транспортировки и поставки тепловой энергии, обеспечения производства, передачи и снабжения электрической энергии и др.

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