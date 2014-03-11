UniCredit Bank отменил ограничения на снятие средств для клиентов других банков

UniCredit Bank в связи с нормализацией ситуации на финансовом рынке Украины отменил ограничения на снятие средств для клиентов других банков в размере 500 грн в сутки, сообщается на сайте финансового учреждения.

В то же время банк напоминает, что постановление Национально банка Украины №104, ограничивающее выдачу средств в иностранной валюте с карточных счетов клиентов через кассы и банкоматы банка в пределах до 15 тыс. гривень в день на одного клиента в эквиваленте по официальному курсу НБУ, все еще продолжает действовать.

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Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в стране дестабилизировала банковскую систему, что привело к оттоку депозитов из банков. Для обеспечения бесперебойного обслуживания клиентов в период ажиотажного спроса на наличность ряд банков установили ограничения на снятие наличности в банкоматах и снизили кредитные лимиты по платежным картам клиентов.

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