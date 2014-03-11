В Китае на экспериментальной основе создадут пять частных банков

В Китае на экспериментальной основе будут учреждены пять частных банков. Они откроются в городах Тяньцзинь и Шанхай, провинциях Гуандун и Чжэцзян. Об этом на полях проходящей в столице КНР 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей объявил глава Государственного комитета КНР по контролю и управлению банковскими делами Шан Фулинь, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Для участия в работе по учреждению банков были отобраны десять частных компаний, включая крупнейшую в КНР торговую интернет-площадку - холдинг Alibaba и телекоммуникационный гигант Tencent", - уточнил Шан Фулинь, добавив, что деятельность каждого из пяти банков будет спонсироваться по меньшей мере двумя частными компаниями.

По его словам, регулирование деятельности частных банков будет таким же, как и в отношении государственных. "Их финансовая деятельность будет ориентирована на малый бизнес", - сказал Шан Фулинь. Он не сообщил о точных сроках учреждения частных банков, сказав лишь, что финансовые институты будут созданы, "когда сформируются соответствующие условия".

Согласно масштабному плану экономических и социальных реформ, выдвинутому на пленуме ЦК Компартии Китая в ноябре 2013 года, банковский сектор в КНР должен стать более открытым. В связи с этим аналитики рассматривают учреждение частных банков в качестве одного из шагов к достижению поставленной задачи.

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На пресс-конференции глава Народного банка Китая (Центробанка) Чжоу Сяочуань заявил, что в ближайшие год-два в Китае будет ослаблен контроль над ставками по банковским депозитам.

Ранее правительство КНР заявило, что в этом году в Китае будет создана система страхования вкладов, что является важнейшим шагом на пути к либерализации процентных ставок.

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