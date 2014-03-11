Доллар к закрытию межбанка остался без изменений
На украинском межбанковском рынке цены на американскую валюту остались на том же уровне.
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками 9,1000/9,3000, к 12:00 сузился спрэд 9,2300/9,2400. К закрытию торгов ценовые уровни остались без изменений 9,2300/9,2400, сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
Рублевый рынок открылся котировками 0,2500/55, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2535/45. К закрытию торгов цены не изменились 0,2535/40. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,3940 (+0.0735).
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3835/1,3880. Рынок евро-гривни открылся такими котировками – 12,6090/12,8880, к 12:00 цены составили 12,7815/12,7995. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 12,7860/12,8040.
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