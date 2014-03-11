«Банк Кредит Днепр» увеличивает уставный капитал на 86%

Входящий в группу крупных «Банк Кредит Днепр» увеличивает уставный капитал на 85,7%, или на 270 млн грн - до 585 млн грн путем дополнительного выпуска акций, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, решение об увеличении уставного капитала было принято на собрании акционеров 6 марта.

Размещение акций будет осуществляться по номинальной стоимости 1 грн/акция среди акционеров банка. Финансовые ресурсы, полученные от размещения акций, банк планирует направить на увеличение объемов деятельности банка.

Как сообщал УНИАН, входящий в группу крупных «Банк Кредит Днепр» в 2013 году получил 23,013 млн грн убытка, в то время как за 2012 год банк получил 1,647 млн грн прибыли.

Справка УНИАН. «Банк Кредит Днепр» (Днепропетровск) работает на рынке Украины с 1993 года. Владельцами банка являются бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи через компанию «Бренкрофт Энтерпрайзес Лтд» (Кипр).