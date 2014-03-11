Нацбанк разрабатывает стратегию улучшения инвестклимата в Украине

Национальный банк Украины работает над формированием стратегии по улучшению инвестиционного климата и развитию банковского сектора, сообщается на официальном сайте регулятора.

Согласно сообщению, об этом заявил глава Национального банка Украины Степан Кубив во время встречи с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с первым вице-президентом ЕБРР Филиппом Беннеттом.

Глава НБУ отметил, что Нацбанк использует все возможные механизмы улучшения инвестиционного климата в Украине, в частности реализацию реформ по развитию банковской сферы, внедрению политики гибкого валютного курса, достижению международных стандартов Базеля III и продолжает политику открытости и борьбы с коррупцией.

Беннетт в ходе встречи напомнил, что инвестиционный портфель ЕБРР в Украине составляет 4,7 млрд евро и состоит из 182 проектов в приоритетных для страны отраслях.

"Мы готовы быстрее оказать техническую помощь для реализации комплекса необходимых Украине реформ, дополнительно направив еще 5 млрд долл. США в течение пяти следующих лет", - сказал он.

Также сообщается, что стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и совместных действиях по разработке срочного пакета технической помощи, кредитных инструментов для малого и среднего бизнеса, содействию развития торговых отношений и приоритетных для Украины отраслей.

Как сообщал УНИАН, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) готов предоставить Украине кредиты на 5 млрд евро до 2020 года в рамках международной программы финансовой помощи для поддержки структурных и макроэкономических реформ. При этом банк отмечает что, сумма кредитования может быть больше, если «позволит экономическая ситуация».

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