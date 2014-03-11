В Украине еще не принято 35 местных бюджетов

По состоянию на 7 марта 2014 года из 12 087 местных бюджетов органами местного самоуправления не принято 35 бюджетов, что составляет 0,29% их общего количества, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, в том числе не приняты ряд районных (городских, поселковых) сельских бюджетов в Автономной Республике Крым, а также в Винницкой, Донецкой, Закарпатской, Луганской, Львовской, Тернопольской, Черниговской и Волынской областях. Наибольшее количество не утвержденных бюджетов, 22, остается в Волынской области.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 14 февраля в Украине было принято 10 775 местных бюджетов разных уровней, или 89,1% их общего количества.

Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» предполагает доходы госбюджета на уровне 395,304 млрд грн, расходы - 462,212 млрд грн, предельный дефицит - 71,564 млрд грн, или 4,3% ВВП. Предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП, объем предоставляемых госгарантий - 50 млрд грн.

Как сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, показатели госбюджета не являются реалистичными, и правительство в ближайшее время намерено провести секвестр госбюджета, сократив его дефицит в два раза.