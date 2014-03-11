В Нацбанке уверяют, что готовы поддерживать ликвидность банков

Национальный банк готов поддерживать ликвидность банков, чтобы банки могли выполнять свои обязательства перед вкладчиками, заявил глава НБУ Степан Кубив, сообщили УНИАН пресс-службе НБУ.

Глава НБУ напомнил о первоочередных шагах регулятора. «Национальный банк принял решение о переходе к гибкому курсу валют, что очень важно для рынка. Для того, чтобы банки могли выполнять свои обязательства перед вкладчиками в условиях колебаний на валютном рынке, мы готовы поддерживать ликвидность банков в этой непростой ситуации», - приводятся в сообщении слова Степана Кубива.

По словам главы НБУ, слухи о неплатежеспособности Украины сильно преувеличены. «Дефолт – это слишком сильное выражение. Скорее, Украина очутилась на распутье, когда нужно принять решение о проведении ряда реформ для вывода страны из кризиса, либо отложить решение этих проблем еще на много лет», - пояснил он.

Кубив подчеркнул, что Украина выбрала путь реформ. «Мы решили идти по пути реформ. Возможно, некоторые из них непопулярны и могут быть дискомфортны для граждан. Но мы должны быть откровенны, открыты и прозрачны. Это необходимые шаги для наведения порядка в стране», - сказал он.

Глава НБУ также отметил, что новая программа с МВФ, подписание которой ожидается в ближайшее время, позволит улучшить инвестиционный климат в стране и построить сильную экономику.

Как сообщал УНИАН, политическая ситуация в стране дестабилизировала банковскую систему, что привело к оттоку депозитов из банков, а курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 10-11 грн/долл. с 8 грн/долл. в декабре 2013 года.

В начале февраля Нацбанк разработал механизм оперативной поддержки ликвидности банков в форме внеочередных тендеров по предоставлению ресурсов на срок до 360 дней банкам под тройную учетную ставку НБУ (при действующей учетной ставке в 6,5% - это 19,5%) под залог ОВГЗ или иностранной валюты.

Объем депозитов в украинских банках в январе текущего года снизился на 2,3% - до 653,4 млрд грн, в том числе на 4,9% по юрлицам и на 0,9% - по физлицам. Сокращение объема депозитов произошло впервые с октября 2013 года, когда депозиты сократились за счет уменьшения средств юридических лиц, в то время как снижение депозитов физических лиц последний раз наблюдалось более двух лет назад, в ноябре 2011 года.

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