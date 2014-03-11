Крым с начала года получил из госбюджета 633,3 млн грн дотаций и субвенций

За январь-февраль текущего года местный бюджет АР Крым получил 245,3 млн грн дотаций и 388 млн грн субвенций из государственного бюджета Украины, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Минфин напоминает, что Автономная Республика Крым является неотъемлемой частью Украины согласно Конституции.

По информации Минфина, Казначейство ежедневно в автоматическом режиме перечисляет дотации выравнивания, и в январе-феврале текущего года местные бюджеты АР Крым получили средства в рамках этих дотаций в полном объеме - 236 млн грн, а также дополнительные дотации в размере 9,3 млн грн.

Как сообщается, Казначейство перечисляло недополученные по ежедневным нормативам объемы дотаций выравнивания досрочно - 4 февраля и 5 марта, соответственно, а не до 10 числа, как это предусмотрено Бюджетным кодексом Украины.

Также сообщается, что Казначейство перечислило субвенции на социальную защиту населения в пределах фактических обязательств - 378,1 млн грн и другие субвенции - 1,2 млн грн, а также субвенции из специального фонда - 8,7 млн грн.

Минфин подчеркивает, что правительство обеспечивает выполнение обязательств по перечислению межбюджетных трансфертов всем местным бюджетам своевременно и в полном объеме. Выполнение действующего законодательства будет обеспечиваться и в дальнейшем.

Как сообщал УНИАН, парламент АР Крым 6 марта принял решение о присоединении Крыма к РФ и перенес с 30 на 16 марта референдум с двумя вопросами: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?».

И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов 7 марта подписал указ о приостановке решения крымского парламента о референдуме и обратился в Конституционный суд с вопросом конституционности такого решения.

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