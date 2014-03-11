Евросоюз в одностороннем порядке вводит ЗСТ с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявили президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу и комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де Гухт на пресс-конференции в Страсбурге во время сессии Европарламента.

"Сегодня Европейская комиссия решила в одностороннем порядке ввести в действие положение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной, что даст Украине выгоду 500 млн. евро в год. Это конкретная, ощутимая мера, которое будет нуждаться в поддержке Совета ЕС и Европейского парламента перед его последним заседанием. Я ожидаю, что это положение заработает до июня этого года", - сказал Баррозу.

"Этот экономический шаг является частью общей поддержки Украины. Мы также решили подписать политическую часть Соглашения об ассоциации перед президентскими выборами в Украине 25 мая. Европейский Союз стоит плечо к плечу с Украиной", - сказал Баррозу.

Де Гухт оценил выгоду Украины от одностороннего введения соглашения о ЗСТ на уровне 487 млн евро в год.

"Это важная часть пакета помощи со стороны ЕС. Это новые меры, они являются прямой помощью народу Украины. ЕС откроет двери перед товарами из Украины. Это больше, чем просто жест доброй воли - это спасение украинской экономики", - сказал де Гухт.

Де Гухт сказал, что действие соглашения о ЗСТ с Украиной в одностороннем порядке продлится до 1 ноября этого года, поскольку к тому времени будет подписано Соглашение об ассоциации, включая положение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Украиной.

"Если нет - мы продолжим наши односторонние меры", - сказал комиссар ЕС.

По его словам, ЕС будет принимать меры, чтобы преференциями, установленными для Украины, не воспользовались производители третьих стран.

Также ЕС примет меры, чтобы предотвратить резкий наплыв товаров одной категории, что может внести дисбаланс на рынок Евросоюза, в частности, это касается некоторых видов сельскохозяйственной продукции.

"Это будет почти полный доступ с преференциями украинских товаров на рынок ЕС - без всяких уступок со стороны Украины... Я жду положительного влияния на украинские компании и работников и что они почувствуют это влияние уже через несколько недель после того, как заработают эти меры", сказал де Гухт.

По оценкам экспертов, больше всего от решения ЕС относительно отмены импортных пошлин и тарифов выигрывает аграрный сектор Украины, на который придется более 300 млн евро выгоды из почти полумиллиарда, которые ожидаются в целом.

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