Российская агрессия в Крыму ставит под угрозу добычу газа в Черном море - СМИ

“Сегодня непонятно даже, будет ли правительство в Киеве иметь полномочия выдавать лицензии на добычу нефти и газа в водах Черного моря вокруг этого региона”, - комментируют ситуацию эксперты Bloomberg.

Отдельную обеспокоенность инвесторов вызывает проведение крымского референдума о статусе полуострова, который назначен на 16 марта.

В связи с этим участники рынка ожидают дальнейшего снижения интереса к инвестированию в украинскую часть черноморского шельфа.

До начала российской оккупации компании Exxon и Royal Dutch Shell планировали потратить 735 млн доллэ США на бурение двух скважин примерно в 80 км от юго-западного побережья АРК.

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Крупнейший производитель нефти и газа в Италии компания ENI в прошлом году заключила договор о разведке шельфа площадью 1400 кв. км на восток от Крыма, но теперь приостанавливает работу из-за таких неопределенных условий.

“Сейчас мы ждем нормализации ситуации и в дальнейшем намерены налаживать контакты с новой украинской властью”, - заявил генеральный директор ENI Паоло Скарони в интервью CNN.

Для украинского правительства разработка залежей углеводородов на шельфе Черного моря является частью стратегии по снижению зависимости Украины от российского импорта.

Как сообщал УНИАН, в августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина". Однако подписание соглашения по добыче углеводородов неоднократно переносилось и до сих пор не подписано.