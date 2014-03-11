Минфин не смог привлечь средства на сегодняшнем ОВГЗ-аукционе

Согласно сообщению, Минфин предлагал инвесторам облигации в национальной валюте сроком обращения 1 год, 5 и 7 лет, но не получил ни одной заявки.

Как сообщал УНИАН, Минфин в марте провел два ОВГЗ-аукциона и привлек в госбюджет 2,1 млрд грн. Министерство планирует в марте провести еще два аукциона по продаже ОВГЗ - 18 и 25 марта.

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По состоянию на 11 марта объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 272,827 млрд грн, при этом в собственности НБУ находились госбумаги на сумму 170,047 млрд грн, в собственности банков - 78,133 млрд грн, нерезидентов - 13,341 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 1 марта, с начала года в госбюджет поступило 10,201 млрд грн от заимствований, расходы на погашение госдолга составили 11,689 млрд грн, на обслуживание госдолга - 5,609 млрд грн.

В 2013 году Минфин в результате аукционов по размещению ОВГЗ привлек в госбюджет 50,5 млрд грн, 5,3 млрд долл. и 0,1 млрд евро (108,650 млрд грн по курсу НБУ).

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2014 год», предельный уровень госдолга на 2014 год установлен на уровне 585,484 млрд грн, или 35% ВВП.