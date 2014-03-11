Еврокомиссар: Крым в составе Украины выиграет от торговых преференций ЕС

Крым, будучи частью Украины, также получить выгоду от торговых преференций, которые Евросоюз предлагает украинским властям. Об этом заявил журналистам еврокомиссар по торговле Карел Де Гюхт, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Крым - часть Украины, так что он выиграет от снятия пошлин. Но, как я говорил ранее, мы удостоверимся в том, что соблюдаются правила происхождения товаров", - пояснил он.

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По словам Де Гюхта, речь идет "о злоупотреблении третьими странами преференциями" Украине. "Так что, если российские продукты будут попадать через Крым в Европу, то, конечно, они будут исключены, но, если это крымские товары, то они выиграют от отмены пошлин", - пояснил еврокомиссар.

Председатель Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу сообщил, что ЕС готов предложить Украине торговые преференции на сумму порядка 500 млн евро в течение года. Отмена ввозных тарифов может коснуться украинских сельскохозяйственных товаров, продукции текстильной промышленности, машиностроения.

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Данные преференции, если их одобрят Евросовет и Европарламент, будут действовать по крайней мере до 1 ноября текущего года, когда Украина будет готова подписать Соглашение о свободной торговле.

Баррозу выразил надежду на то, что отмена таможенных тарифов может произойти уже в июне этого года.