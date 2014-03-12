Крупнейший банк Италии UniCredit зафиксировал рекордный убыток

Крупнейший банк Италии UniCredit SpA в IV квартале прошлого года зафиксировал рекордный убыток, сообщает Вести.Экономика.

Согласно пресс-релизу банка его чистый убыток в октябре-декабре составил 15 млрд евро против 553 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

Огромный убыток обусловлен тем, что UniCredit направил 9,3 млрд евро в резервы на возможные потери по ссудам (4,5 млрд евро годом ранее). По словам главного исполнительного директора банка Федерико Гиццони, данные отчисления позволяют UniCredit иметь наилучший коэффициент покрытия долга в банковской системе Италии и один из лучших в Европе.

Более того, банк списал активы на сумму более 9 млрд евро. Среди них гудвилл подразделений в Италии, Центральной и Восточной Европе, а также в Австрии.

Выручка банка за отчетный период увеличилась на 5,2% до 5,8 млрд евро. Такой результат удалось достичь благодаря повышению доходов от кредитования и торговых операций.

Банк ожидает чистую прибыль в 2014 г. на уровне 2 млрд евро, а к 2016 г. увеличит этот показатель до 6,6 млрд евро.