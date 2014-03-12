Межбанк открылся ростом доллара и евро

В среду, 12 марта, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 9,2000/9,3700,

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли – 0,2591/0,2639, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,7390/12,9785.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают понижаться – 1,3847/49 (вторник - 1,3856/58).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу – 9,2359.

Как сообщал УНИАН, 11 марта торги по доллару США открылись следующими котировками 9,1000/9,3000, к 12:00 сузился спрэд 9,2300/9,2400. К закрытию торгов ценовые уровни остались без изменений 9,2300/9,2400.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2500/55, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2535/45. К закрытию торгов цены не изменились 0,2535/40. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,3940 (+0.0735).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3835/1,3880. Рынок евро-гривни открылся такими котировками – 12,6090/12,8880, к 12:00 цены составили 12,7815/12,7995. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH ушли вверх 12,7860/12,8040.