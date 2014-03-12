Клименко призывает новое правительство обратить внимание на возврат НДС

Экс-министр доходов и сборов Александр Клименко призвал новое правительство обратить внимание на возврат налога на добавленную стоимость в автоматическом режиме.

Об этом он написал на своей официальной странице в социальной сети «Фейсбук».

«Необходимо срочно восстановить процессы возмещения НДС, тем более в автоматическом режиме. Иначе это может привести к катастрофическим для бизнеса и в целом для национальной экономики последствиям», - заявляет Клименко.

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Экс-министр отметил, что по итогам февраля автоматическое возмещение НДС упало на 15% - до 200 млн грн.

Вместе с тем он считает ошибкой решение правительства о разделения Миндоходов на два ведомства и опроверг слухи о его возможной работе в должности руководители налоговой службы. Также экс-министр сообщил, что пока не планирует возвращаться на государственную службу.

При этом Клименко подчеркнул, что он готов предоставлять новым руководителям ведомств любые консультации и советы по налоговой и таможенной политике.

Также он сообщил, что он и его семья не имеют никаких счетов в банках Швейцарии, Австрии или другой страны, "а следовательно, все распространенные по этому поводу заявления безосновательны".

Как сообщал УНИАН, в 2013 году в целом по Украине объем возмещения налога на добавленную стоимость предпринимателям вырос на 7,5 млрд грн (на 16%) - до 53,4 млрд грн. Объем выплат по итогам 2013 года превысил объем заявок на 3,5 млрд грн. В 2012 году объем возмещений составлял 46 млрд грн при заявке в 43,3 млрд грн.

Недавно Федерация работодателей Украины раскритиковала механизм возврата НДС, существовавший в прошлые годы. В частности, по мнению бизнеса, столь высокий объем возмещений стал возможен за счет оформления так называемого фиктивного НДС, в то время как реальные платежи по возврату налога под разными предлогами задерживались.

Александр Клименко с осени 2011 года возглавлял Государственную налоговую службу, а с 2012 года был назначен главой Миндоходов.

27 февраля 2014 года Клименко уволен решением Верховной Рады с должности министра, а возглавляемое им министерство решено было ликвидировать, подчинив образованные на его базе налоговую и таможенную службы Министерству финансов Украины.