Предприниматели увеличили уплату единого налога на 20%

В январе-феврале 2014 года плательщики единого налога уплатили в бюджет почти 1,6 млрд грн, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства доходов и сборов, которое на текущий момент находится на стадии реорганизации.

В министерстве также напомнили, что в 2013 году был введен ряд нововведений для плательщиков единого налога. В частности, для плательщиков 5-й группы были уменьшены ставки единого налога с 10% и 7% - до 7% и 5% соответственно, а для 2-й группы - введено представление отчетности раз в год, а не ежеквартально.

Кроме того, по данным ведомства, налогоплательщики, работающие на упрощенной системе налогообложения, с 2013 года имеют возможность подавать заявления о переходе на упрощенную систему налогообложения в электронном виде, а по собственному решению в течение года они могут менять группу или ставку налога.

Также для упрощения документооборота с 2014 года "упрощенцам" свидетельства плательщика единого налога уже не выдаются. Вместо свидетельства зарегистрированный плательщик может по желанию бесплатно получить выписку из реестра плательщиков единого налога, действующего до внесения изменений в реестр.

Как сообщал УНИАН, осенью 2011 года вступил в силу закон, определяющий четыре группы предпринимателей, имеющих право на уплату налога по упрощенной системе. В первую и вторую группу вошли мелкие предприниматели, в третью и четвертую - физические и юридические лица-предприниматели с объемом дохода от 3 до 5 млн грн и количеством наемных лиц от 20 до 50 человек. Для таких предпринимателей ставка налога была установлена на уровне 3% или 5% от объема доходов в зависимости от того, с НДС или без НДС ведется их деятельность. Законодательными изменениями, вступившими в силу с 1 июля 2012 года, база налогообложения единым налогом была расширена. В частности, были введены 5-я и 6-я группы «упрощенцев», ставки налога для которых составили 5% и 7% дохода соответственно.



