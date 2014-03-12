Дочка "Сбербанка России" дала Донецкой железной дороге 100 млн грн кредита

Согласно сообщению, кредит предназначен для пополнения оборотных средств предприятия с целью выплаты заработной платы работникам.

Как напомнили в пресс-службе, поддержка стратегических отраслей Украины является одним из ключевых направлений деятельности "Сбербанка России" в Украине. Так, в 2013 году объем кредитования банком корпоративных клиентов составил 24,6 млрд грн, а в январе-феврале текущего года - 5,8 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, ранее дочерний банк «Сбербанка России» в Украине предоставил Южной железной дороге кредит на сумму 100 млн грн для пополнения оборотных средств с целью выплаты заработной платы сотрудникам.

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Справка УНИАН. «Сбербанк России» работает на рынке Украины с 2001 года и входит в группу крупнейших банков. Банк является дочерним банком «Сбербанка России» (Российская Федерация).

Донецкая железная дорога является составной частью «Укрзализныци». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).