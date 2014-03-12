Крупнейшие банки подключаются к новой украинской платежной системе

Крупнейшие банки Украины «ПриватБанк», «Ощадбанк» и «Райффайзен Банк Аваль» подключаются к национальной карточной платежной системе НСМЭП, сообщается на странице системы Nsmep Ua в социальной сети Facebook.

В частности, крупнейший банк Украины «ПриватБанк» юридически стал участником НСМЭП. В настоящее время банк адаптирует для приема украинских платежных карт свои банкоматы и терминалы, на которые приходится порядка 50% всей сети терминального оборудования Украины.

Читайте такжеБанкиры прогнозируют рост числа банков-участников НСМЭП и объема операций

Также сообщается, что «Райффайзен Банк Аваль», на терминальное оборудование которого приходится 20% всей сети страны, прошел необходимые процедуры и вскоре станет участником НСМЭП.

Кроме того, открыл свою терминальную сеть для межбанковского обслуживания национальных платежных карт НСМЭП государственный «Ощадбанк».

Таким образом, как подчеркивается в сообщении, в ближайшее время будет адаптировано для обслуживания национальных платежных карт порядка 90% терминального оборудования Украины.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Нацбанк объявил старт модернизированной Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП), которая позволит обеспечить карточные расчеты внутри страны, снизить стоимость и повысить безопасность таких расчетов.

НСМЭП - это внутригосударственная, общенациональная платежная система, созданная по инициативе НБУ, работает в режиме промышленной эксплуатации с 2004 года. На сегодня участниками НСМЭП являются 61 банк, 10 небанковских учреждений, в том числе госпредприятие «Укрпочта».