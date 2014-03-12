Первый миллиард евро от ЕС Украина сможет получить уже 19 марта

Президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что 1 млрд евро в добавление к 600 млн евро, которые уже были выделены Украине раньше, будет доступен Киеву с 19 марта этого года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Баррозу заявил на слушаниях в Европейском парламенте на тему: "Вторжение России в Украину".

"На будущей неделе, с 19 марта, мы предлагаем макрофинансовую помощь в 1 млрд евро. Этот объем доведет нашу макрофинансовую помощь Украине к общей цифре в 1,6 млрд евро", - сказал Баррозу.

"И это очень конкретная демонстрация нашей солидарности и помощи украинскому народу для преодоления краткосрочных экономических проблем", - прибавил Президент Еврокомиссии.

Ранее ЕС уже выделил Украине 610 млн евро как макрофинансовую помощь, но предоставил дополнительно еще 1 млрд евро, которые будут доступны Киеву как только будет заключено соглашение о возобновлении финансирования со стороны МВФ.

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Общий пакет помощи ЕС Украине составляет 11 млрд евро, из которых 1,6 млрд - макроэкономическая помощь в виде кредитов (доступна с 19 марта), 1,4 млрд евро - помощь в виде грантов (рассчитана на длительную перспективу), 5 млрд евро выделит Европейский банк реконструкции и развития и 3 млрд евро пообещал выделить Украине Европейский инвестиционный банк.

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